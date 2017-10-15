Tosya’da kestiği ağaç üstüne düşen adam hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Tosya ilçesi Aşağıkayı köyünde akşam saatlerinde ormanlık alanda kestiği çam ağacı üstüne devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aşağı kayı köyünde Ormanlık alana kışlık odun hazırlamak için kesime giden Ahmet Soy (63) isimli yaşlı adam kesim yaptığı ağacın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Ahmet Soy’un cansız bedeni tabuta koyularak Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası Ahmet Soy’un yakınları ve köylüler gözyaşlarına boğuldu.
Tosya İlçe Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.