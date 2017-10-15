Tosya’da kestiği ağaç üstüne düşen adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aşağı kayı köyünde Ormanlık alana kışlık odun hazırlamak için kesime giden Ahmet Soy (63) isimli yaşlı adam kesim yaptığı ağacın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Soy’un cansız bedeni tabuta koyularak Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası Ahmet Soy’un yakınları ve köylüler gözyaşlarına boğuldu.

Tosya İlçe Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.