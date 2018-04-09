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TPAO, Diyarbakır ve Adıyaman'da petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır ve Adıyaman`da petrol arayacak.

  • İHA
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır ve Adıyaman'da yeni petrol arama ruhsatları için başvuruda bulundu.

TPAO, petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

TPAO'nun arama ruhsatı başvuruları Diyarbakır'ın doğusu ile Adıyaman'ın Şanlıurfa sınırına denk gelen L46-b ile M40-c, M40-b ve M40-d paftalarını kapsıyor.

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International da geçtiğimiz günlere Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında bir adet petrol işletme ruhsatı almak için bakanlığa başvuruda bulunmuştu.

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