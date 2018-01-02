TPAO’nun sondaj gemisi, savaş gemileri eşliğinde geldi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) için Norveç’ten satın alınan sondaj gemisi Deepsea Metro II, Ege Denizi’ni ve boğazları askeri gemilerin refakatinde geçerek Kocaeli’ne ulaştı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Bafra korveti, Norveç’ten gelen sondaj gemisini Girit Adası’nın batısında karşıladı ve geminin Ege Denizi’ne girişine eşlik etti. Deepsea Metro II Çanakkale Boğazı’na ulaştığında ise refakat görevini TCG Zıpkın hücumbotu ile TCG Türkeli karakol gemisi devraldı.

‘DOĞALGAZ’ İDDİASI

Kıbrıs çevresinde Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle sismik araştırma çalışması yürüten TPAO’nun kısa süre içerisinde yeni sondaj gemisini de bölgede devreye sokması bekleniyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Doğu Akdeniz’de sonbahar aylarında Saipem 1200 adlı sondaj platformuyla 6. bölge olarak adlandırılan alanda doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.

Türkiye bu çalışmalara tepki göstermiş, bölgede peş peşe askeri tatbikatlar düzenlemişti.

4 YILLIK ÇALIŞMA

Rum basını ise Türkiye’nin Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle yürüttüğü sismik çalışmada doğalgaz yatağı tespit ettiğini ve Deepsea Metro II’nin bu nedenle bölgeye sevk edileceğini ileri sürdü. Sondaj gemisinin yeni yılın ilk aylarında Karpaz Yarımadası açıklarında sondaj çalışmasına başlayacağı iddia edildi. Türkiye, yer kabuğunun 3 boyutlu haritasını çıkartabilen sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’yı Dubai merkezli bir petrol şirketinden 4 yıl önce satın almıştı.

Bu kez Norveç’ten satın alınan Güney Kore yapımı Deepsea Metro II ise dünyanın açık denizlerde sondaj çalışması gerçekleştirebilme yeteneği bakımından en gelişmiş gemilerinden biri olarak gösteriliyor.

229 metre uzunluğundaki 51 bin 283 grostonluk gemi, 2011 yılında denize indirildi. 3.6 kilometre deniz derinliği ve 12.1 kilometre sondaj derinliği özelliğine sahip bulunuyor. Gemi daha önce Kuzey Buz Denizi’nde Norveç açıklarında faaliyet gösteriyordu.