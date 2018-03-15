Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı: Trabzon'a Bilim Merkezi kurulacak

Gümrükçüoğlu, Trabzon'daki yatırımlarla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulundu. Yapılan projelerde Trabzon Botanik Parkı'nın ön plana çıktığını dile getiren Gümrükçüoğlu, Çamoba Mahallesi'ndeki 103 dönümlük alanda yapımına başlanan Trabzon Botanik Parkı'nın, Karadeniz'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığını ifade etti.

Trabzon'da unutulmaya yüz tutmuş yerel meyve türlerini de parkta yaşatmayı planladıklarını söyleyen Gümrükçüoğlu, "İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği Trabzon Botanik'te, bahar mevsiminde gerçekleştirilecek ağaçlandırma çalışmaları için çok çeşitli cins ve tür ağaçlardan koleksiyon hazırlanıyor. Türkiye'nin genel florasındaki ağaç ve bitki türleri Trabzon Botanik'te yer alacağı gibi kıtaların floralarını da Trabzon Botanik’te bir araya getirmek için çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, şehir merkezinin otopark sorununu çözüme kavuşturmak için yapılan projenin de Karadeniz'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 milyon lira bedelle kamulaştırılan alanda Tam Otomatik Katlı Otopark'ın yapım çalışmalarına başlandı. Karadeniz'de bir eşi daha olmayan proje, Türkiye örnekleri incelenerek hazırlandı."

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kısa süre önce hizmete alınan Doğal Yaşam Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi'nin de gerek işleyişi, gerek büyüklüğü ile Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olma özelliği taşıdığına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, "Doğada yaralı halde bulunan her türlü canlı Ortahisar ilçesinin Kendirli Mahallesi'nde bulunan Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi edilerek yeniden doğaya bırakılıyor. Karadeniz'de ilk ve tek olan hayvan bakım merkezi aynı zamanda Türkiye'deki en büyük merkez olma özelliğini taşıyor." ifadesini kullandı.

Gümrükçüoğlu, Trabzon'a Bilim Merkezi de kazandıracaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzon'un ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerçekleştirdiğimiz birçok yatırım Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Şehirde yapımı devam eden onlarca projemiz var. Trabzon Botanik, Tam Otomatik Katlı Otopark ve Hayvan Bakım Merkezi bölgemizde eşi olmayan eserler olarak öne çıkıyor. Şehrimize Bilim Merkezi kazandırmak için TÜBİTAK ve ilgili kurumlarımızla hazırlıklarımızı tamamladık. Şehrimizin marka değerine çok önemli katkılar sağlayacak olan Bilim Merkezi de bölgemizde ilk ve tek olacaktır. Trabzonumuzu dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."