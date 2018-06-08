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Trabzon Havalimanı'nda mayıs ayında taşınan yolcu sayısı yüzde 7 arttı

Trabzon Havalimanı'nda mayıs ayında taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl mayıs ayında Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 1 milyon 514 bin 710, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 34 artışla 35 bin 210'a ulaştı. Havalimanındaki toplam yolcu sayısı da yüzde 7 artarak 1 milyon 549 bin 920 oldu.

Mayıs ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 9 bin 765, dış hatlarda ise yüzde 6 azalarak 808 oldu.

Trabzon Havalimanı'ndaki yük trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 11 bin 275 tona çıktı.

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