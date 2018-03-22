Trabzon Maçka'da şüpheli bir aracı takip eden polis otosu dereye uçtu Trabzon'un Maçka ilçesinin Çatak mevkinde şüpheli bir aracı takip eden üç polis memurunun bulunduğu araç dereye uçtu. Kazanın ardından 1 polis memuru şehit düştü, Diğer 2 polis memurundan 1'i yaralı olarak kurtulurken, akıntıya kapılıp kaybolan diğer polis memurunu arama çalışmaları başlatıldı.