Trabzon merkezli 9 il ve KKTC'de muvazzaf askerlere operasyon: 19 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Trabzon merkezli düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturması çerçevesinde Trabzon, Ankara, Batman, Balıkesir, Ağrı, Kars, Mersin, Muş ve Kahramanmaraş ile KKTC'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 yarbay, 6 üsteğmen, bir teğmen, 5 astsubay, 3 uzman çavuş ve daha önce ihraç edilen 2 askeri öğrenci gözaltına alındı.
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