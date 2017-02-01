Trabzon'a 60 yılın en yoğun karı yağdı

Çatılar çöktü, ulaşım güçlükle sağlandı. Olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Trabzon'da etkili olan kar yağışının yolları kapatması dolayısıyla evlerinde mahsur kalan 97 hasta, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle hastanelere sevk edildi.

Şehrin genelinde yaklaşık bir haftadır devam eden kar dolayısıyla, bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hasta ve cenaze gibi olağanüstü durumların yaşandığı bölgelerdeki çalışmalara öncelik veren ekipler, 112'ye ulaşan ihbarlar üzerine kapalı yolları açarak 97 hastanın çeşitli sağlık kurumlarına ulaşmasını sağladı.

Ekipler, dün gece şehrin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar dolayısıyla ulaşıma kapanan 275 mahalle yolunu açma çalışmalarına devam ediyor. Kapalı yolların büyük çoğunluğunun akşam saatlerine kadar açılması planlanıyor.

Öte yandan şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, biriken karları iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyerek caddeleri temizledi. Bazı sokak ve caddeleri tazyikli suyla yıkayan ekipler, gerekli görülen alanlarda da tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

İlçede hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı merkezde yer yer 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye kadar ulaştı.

Yoğun kar sebebiyle Of-Çaykara karayolu üzerinde bulunan spor salonunun çatısında çökme meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken spor salonunda hasar oluştu.

Spor salonunda incelemelerde bulunan Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Özcan Demirel'den bilgi aldı.

Fırat, olayın üzücü olduğunu ancak sevindirici tarafının kimsenin burnunun kanamaması olduğunu belirterek, "Keşke olmasaydı diyoruz ama afet durumu bu. Yoğun kar yağışı nedeniyle çatı kar yükünü taşıyamadı. Zaten problemi nedeniyle bir onarım söz konusuydu. Devletimiz güçlüdür. İnşallah en kısa sürede sorunu çözeceğiz." dedi.