Trabzon’a Koreli damat

Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesinde yaşayan, büro yönetimi mezunu Gizem Kör, merak ettiği Korece’yi öğrenmek için 3 yıl önce internet üzerinden araştırmalara başladı. Korece yazıları takip edip, müzikler dinleyen Kör, yine internetten tanıştığı Koreliler ile iletişime geçerek, kendisine arkadaş grubu oluşturdu. Türkiye’ye gelmek isteyen Koreli arkadaşlarını 2015 yılında, Trabzon’da ağırlayan Kör, misafirlerine kenti gezdirdi. Arkadaşlarıyla vakit geçirirken, dilini de geliştiren Kör, ziyaret sonrası grupta bulunan makine mühendisi Chang Hee Le ile internet üzerinden konuşmayı sürdürdü. İkili, bir süre sonra birbirine aşık oldu. Türkiye’ye tekrar gelen Chang Hee Le, bu kez Gizem Kör’ün ailesiyle de tanıştı. İki tarafın ailelerinin de onayıyla çift, evlenmeye karar verdi. Güney Kore’de evlenen çift, 11 Şubat’ta Düzköy ilçesinde düğün töreni yaptı. İslamiyet’i seçen Chang Hee Le ile Gizem Kör’ün imam nikahı da kıyıldı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de balayı tatili yapan çift, yerleşecekleri Güney Kore'de hayatlarını sürdürecek.

'TERCÜMANLIK TEKLİFİNDE BULUNDULAR'

Korece’yi öğrenme sürecini anlatan Gizem Kör, "Korece için Trabzon’da pratik yapmam pek mümkün değildi. İnternet üzerinden görüştüğüm arkadaşlarım vardı. Türkçe öğrenmeye çalışan arkadaşlarım vardı. Onlarla konuşarak, hem kendimi geliştirdim hem de Korelilere Türkçe’yi öğretmiş oldum. Ben, Korece öğrenirken, internet üzerinden tercümanlık sitesi vardı. Oradan Chang Hee Le’nin iş arkadaşları Trabzon’a analiz yapmaya geliyorlardı. ’Biz geleceğiz, bize tercüme yapar mısın?’ diye teklifte bulundular. Kabul ettim. Burada vakit geçirdik" dedi.