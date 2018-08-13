Trabzon'da aranan FETÖ zanlısı Eskişehir'de yakalandı
Trabzon'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı, Eskişehir'de yol kontrolü sırasında yakalandı.
- AA
Eskişehir-Ankara karayolunda uygulama yapan polis, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Trabzon'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlenen araçtaki B.G. gözaltına alındı.
B.G'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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