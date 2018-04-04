Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon’da bir yakınının cenazesine giderken kızının ölüm haberi ile yıkıldı

Trabzon’da kaldırımda yürürken freni patlayan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sema Yönev’in babası kızının ölüm haberini bir yakınlarının Kocaeli'ndeki cenazesine giderken aldı.

  • İHA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzon’da bugün Ortahisar ilçesi Kalkınma mahallesinde 61 DT 056 plakalı kamyonet, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yönev’e çarptı. Bölgeye gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Yönev, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden Sema Yönev’in Giresun’un Alucra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, babası Eyüp Yönev’in de bir yakınlarının cenazesi için Kocaeli’ne giderken acı haberi mola verdikleri Amasya’da öğrendiği ve bu kez kızının cenazesi için Trabzon’a hareket ettiği öğrenildi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Prof. Dr. Arık nükleeri böyle anlatmıştı

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA