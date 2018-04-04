Trabzon’da bir yakınının cenazesine giderken kızının ölüm haberi ile yıkıldı

Trabzon’da bugün Ortahisar ilçesi Kalkınma mahallesinde 61 DT 056 plakalı kamyonet, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Sema Yönev’e çarptı. Bölgeye gelen 112 ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Yönev, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden Sema Yönev’in Giresun’un Alucra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, babası Eyüp Yönev’in de bir yakınlarının cenazesi için Kocaeli’ne giderken acı haberi mola verdikleri Amasya’da öğrendiği ve bu kez kızının cenazesi için Trabzon’a hareket ettiği öğrenildi.