Trabzon'da dereye düşen vatandaşı AFAD ve itfaiye ekipleri çıkardı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken dereye düşerek yaralanan şahsı, AFAD ve itfaiye ekipleri çıkartarak hastaneye ulaşmasını sağladı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Derecik Mahallesi'nde 61 AAJ 059 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 28 yaşındaki M.Y, henüz belirlenemeyen bir nedenle dereye düştü. Olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri M.Y’yi bulunduğu yerden çıkartarak 112 acil ambulans ekiplerine teslim etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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