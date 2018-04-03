Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon'da dev operasyon! JÖH, PÖH, İHA eşlik ediyor

Trabzon’da, 3 ilçe kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Maçka, Düzköy ve Tonya ilçelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik 'Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu' başlattı.

JÖH, PÖH, İHA...

Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanısıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlara zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları (İHA) eşlik ediyor. 3 ilçe kırsalında yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yataklarının didik didik arandığı operasyonlarda terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. Yılını enerjiyle taçlandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. Yılını enerjiyle taçlandıracağız

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Siyonizm'in kurucusunun Abdülhamid'e yolladığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı

Siyonizm'in kurucusunun Abdülhamid'e yolladığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA