Trabzon´da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Trabzon´da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Kentte FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 6´sını gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara da el koydu.
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