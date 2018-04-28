Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon´da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Trabzon´da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kentte FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 6´sını gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara da el koydu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA