Trabzon´da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Kentte FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 6´sını gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara da el koydu.