Trabzon'da fuhuş operasyonu kapsamında 11 kadın gözaltına alındı

<p> Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrol yapıldı.</p> <p> Ekiplerce gözaltına alınan 11 kadın işlemleri için emniyete götürüldü.</p>
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