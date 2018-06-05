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Trabzon'da fuhuş operasyonu kapsamında 11 kadın gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kadın yakalandı.

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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde denetim ve kontrol yapıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan 11 kadın işlemleri için emniyete götürüldü.

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