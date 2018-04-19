Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da etkili sis dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili sis dolayısıyla İstanbul'dan 00.35 ve 01.15'te Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon Havalimanı'ndan 01.30 ve 05.05'te İstanbul'a yapılması planlanan seferlerin de gerçekleştirilemeyeceği öğrenildi.

Öte yandan, kente İstanbul'dan 21.50, Ankara'dan 22.25'te sefer yapan uçakların sis dolayısıyla Samsun Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedildi.

Bazı hava yolu şirketlerinin uçuşları ise rötarlı gerçekleştiriliyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahsı sokaklarda megafonla afişe etti

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahsı sokaklarda megafonla afişe etti

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Eski evden servet çıktı

Eski evden servet çıktı

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA