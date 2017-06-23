Trabzon'da kontrolden çıkan polis aracı devrilmesi sonucu 7 polis yaralandı

Kaza, Yomra İlçesi Devlet Sahil Yolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Trabzon Adliyesi'ndeki bir konu gereği bölgeye gittiği belirtilen araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler devrilen aracın yanına giderek yaralı polisleri çıkarmaya, yardım etmeye çalıştı. Yaralı polisler, ambulanslarla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.