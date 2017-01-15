Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Trabzon'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon' un Çarşıbaşı İlçesi'nde dereye uçan otomobile 55 yaşındaki Saniye Kara öldü, otomobili kullanan damadı Selim Kobya ve kızı Menşure Kobya ise yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Selim Koyba, hasta olan kayınvalidesi Saniye Kara'yı doktora götürmek için eşi Menşure ile birlikte ilçenin Yavuz Mahallesi'ndeki eve gitti. Burada 29 AK 965 plakalı otomobillerine Saniye Kara'yı da alan Menşure ve Selim Kobya çifti yola çıktı. Selim Kobya, Salagon Mevkii'ne geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan ve yol kenarındaki dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. 

Bölgeye sevk edilen ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırılan ağır yaralı Saniye Kara doktorların tüm çabasına karşın öldü. Menşure ve Selim Kobya çifti ise Akçaabat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MHP'li Sancaklı'nın eşinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası

MHP'li Sancaklı'nın eşinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası

F-35'lere milli füze SOM-J

F-35'lere milli füze SOM-J

Asma kilidin içinde ne var?

Asma kilidin içinde ne var?

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

Kendi sonlarını hazırlayan mucitler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA