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Trabzon'da piyasa değeri 2 milyon TL olan 31 kilogram eroin ele geçirildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri İran plakalı bir aracın ön ve arka tamponlarına zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon TL olan 31 kilogram eroin ele geçirdi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yapmış oldukları çalışmalar neticesi İran plakalı binek araç içerisinde, yakalanan 4 İran uyruklu şahıs gözaltına alındı. Araç üzerinde polis ekipleri tarafından eğitimli köpekler tarafından yapılan araştırmada ise piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 61 paket halindeki toplam 31 kilo 115 gram eroin maddesi aracın ön ve arka tamponları söküldüğünde zula haline getirilmiş bölmeler içerisinde bulundu. araçta yapılan aramada ise 500 Euro, 900 Dolar ve 5 bin 250 TL paraya da el konuldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 

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