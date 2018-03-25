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Trabzon'da şehit Eren Bülbül'ün arkadaşlarından Mehmetçik'e destek

Trabzon'da şehit Eren Bülbül'ün okul arkadaşları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki Mehmetçik'e destek amacıyla 'Afrin' koreografisi oluşturdu.

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Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan ve eğitim gördüğü liseye ismi verilen Eren Bülbül'ün okul arkadaşları, Mehmetçik'e destek olmak için harekete geçti.

Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Meclis Başkanı Abdurrahman Can Aydın öncülüğünde hazırlanan koreografiye okul öğretmenlerinden Faik Turan, Songül Köseoğlu ve Gürkan Yavuz da destek verdi.

Koreografide 100 öğrenci kırmızı beyaz giysi giyinerek, okul bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler "Afrin" yazısı oluşturarak, "Afrin'e Eren'den Erenlere selam olsun. İyi ki varsınız. Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi" yazan pankartı okul duvarına astı.

Okul Müdürü Eren Çavdaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Eren Bülbül'ün ismini okullarında gururla taşıdıklarını belirterek "Eren'imiz şehit olarak görevini yaptı. Allah şehadetini kabul eylesin. Eren'in arkadaşları da bu devlet ve millet için canını seve seve verir." dedi.

Öğrencilerin Afrin'e, Eren'in yarenlerine selam göndermek istediğini dile getiren Çavdaroğlu, "Türk, bağımsızlığı söz konusu olduğunda her şeyini bir kenara bırakıp kendini devletine ve milletine adayabilir. Yaptığımız çalışmayla hem Çanakkale hem de Afrin şehitlerimize mesaj göndermek istedik. Varlığımız Türk milletine armağan olsun." ifadelerini kullandı.

 

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