Trabzon’da terör saldırısı tatbikatı paniğe neden oldu

Trabzon Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü binasına bir terör saldırısı olması halinde alınacak tedbirler bugün bir tatbikat eşliğinde emniyet personeline gösterildi. Verilen terör saldırısı ihbarı sonrasında yapılan tatbikata Özel Harekat, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yaklaşık 100’e yakın polis katılırken, çevre ilçelerdeki polislerin de tatbikata destek verdiği kaydedildi. Polisler, tatbikat kapsamında Valilik Binası’na kimseyi yaklaştırılmazken, bomba uzman ekipleri de olay yerine gelerek uzman köpeklerle gerekli bomba araması yaptı. Yaşananların tatbikat olduğundan habersiz olan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşarken, tatbikat olduğunu öğrenmelerinin ardından rahat bir nefes aldılar.

Öte yandan yaklaşık 45 dakika süren tatbikatın ardından tüm ekipler normal görev yerlerine döndü.