Trabzon'da turistleri taşıyan minibüs devrildi
Trabzon'da turistleri taşıyan minibüs yayla yolunda dere yatağına devrildi.
- AA
Akçaabat minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 7'si Kuveyt vatandaşı 8 turist yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Kuveytli turistleri taşıyan minibüs, Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'ndan dönerken Arpacılı mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir Türk ile 7 Kuveyt vatandaşı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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