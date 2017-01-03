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Trabzon'da uyuşturucu ve sigara operasyonu

Yılbaşında yapılan operasyonlarda toplam 4 Bin 620 paket kaçak sigara, 110 litre kaçak içki yakalandı.

  • DHA
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Yapılan uyuşturucu operasyonlarında biri ruhsatsız tabanca ve birde av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 3 farklı adreste yapılan operasyonda 564 adet ecstasy hap, 10 gram kokain, 20 gram esrar ele geçirildi. Yapılan baskınlarda A.D ve İ.K uyuşturucu kullanmaktan S.K, M.K, ve S.A 'ya uyuşturucu ticareti yapmaktan gözaltına alındı. 5607 sayılı kanuna muhalefetten de iki kişi hakkında işlem yapıldı.

MARDİN

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Sözkonusu ikametlerde yapılan aramalarda poşetler içerisinde 6 bin 947 adet Ecstasy hap ele geçirilirken, T.K., M.D., U.Ş., M.Ş.S., K.T., M.S.A., Ö.V., V.Ç., M.F.A ve Ş.B. adlı şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.V., V.Ç., M.F.A. ve Ş.B. serbest bırakılırken, T.K., M.D., U.Ş., M.Ş.S., K.T. ve M.S.A. tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğüne götürüldü.

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