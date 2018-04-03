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Trabzon'da yürütülen terör operasyonlarında Mehmetçik didik didik arama yapıyor

Trabzon'un Maçka, Tonya ve Düzköy ilçeleri kırsalında yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yatakları terör unsurlarına yönelik didik didik aranıyor.

  • İHA
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Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik-49 Operasyonu kapsamında yürütülen arazi arama tarama çalışmalarına İl Jandarma Alay Komutanlığı Asayiş Komando Timleri'nin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) Timleri de destek veriyor. Timler yayla evleri, ormanlık alanlar ve dere yataklarını didik didik ararken, operasyonlarda JİCU, drone ve sky ranger ile havadan keşif desteği sağlanırken, Kobra zırhlı araçlarda ekipler tarafından yoğun olarak kullanıyor. Operasyonlarda teröristlerin aranıp bulunup etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. 

 

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