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Trabzon'daki FETÖ operasyonunda örgütün iş adamı ve esnaf yapılanmasında faaliyet gösteren 18 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, FETÖ/PDY'nin iş adamı ve esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.

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