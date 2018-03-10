Trabzon'daki FETÖ operasyonunda örgütün iş adamı ve esnaf yapılanmasında faaliyet gösteren 18 kişi gözaltına alındı

<p> İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, FETÖ/PDY'nin iş adamı ve esnaf yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.</p> <p> Operasyon kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.</p>
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