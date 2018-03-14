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Trabzon'dan kalkan ambulans uçak geri dönerek acil iniş izni istedi

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın pilotu, kısa süre sonra arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Havalimanı geçici süre ile uçuş trafiğine kapatıldı.

  • DHA
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Trabzon Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın pilotu, kısa süre sonra arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Havalimanı geçici süre ile uçuş trafiğine kapatıldı.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçak, acil iniş koduyla geri dönüş yaptı. İçinde hasta bulunan uçağın arızalandığı belirtildi. Havalimanı geçici bir süre uçuş trafiğine kapatıldı.

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