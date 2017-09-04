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Trabzonlu işadamından Şehit Eren Bülbül'ün ailesine ev

Trabzonlu bir işadamı, İçişleri Bakanlığı ve Trabzon Valiliği'nin yürüttüğü destek projesine katılarak, 11 Ağustos'ta PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesine ev aldı. Duygulanan anne Ayşe Bülbül'ün ise, 'Devletimize bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ama ben Eren'ime yakın olmak için köyümdeki evimde kalacağım' dediği öğrenildi. Yeni evde, ailenin çocuklarının kalacağı öğrenildi.

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İEDF'DEN 3 ŞEHİT AİLESİNE EV

Bayramda şehit ailelerine bir güzel haber de Erzurum'dan geldi. İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu (İEDF) tarafından "Vatana kurban olana kurban olayım" sloganıyla başlatılan kampanya ile alınan 3 dairenin tapusu, Erzurum'daki şehit ailelerine teslim edildi. Şehit polis memuru Orhan Dilekçi ile şehit Uzman Çavuş Kürşat Güneş ve şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni'nin ailelerine kentin Kurtuluş Mahallesi'nde ev hediye edildi. İEDF Başkanı Ahmet Ağırman "Bu memlekette yaşıyor, evimize, işimize rahat gidiyorsak, çocuklarımızı okullarına rahat gönderebiliyorsak bunu borçlu olduğumuz birileri var" dedi.

JANDARMA GENEL KOMUTANI MAÇKA'DA...

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edip operasyonlar hakkında bilgi aldı. (Sabah)

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