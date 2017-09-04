Trabzonlu işadamından Şehit Eren Bülbül'ün ailesine ev Trabzonlu bir işadamı, İçişleri Bakanlığı ve Trabzon Valiliği'nin yürüttüğü destek projesine katılarak, 11 Ağustos'ta PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün ailesine ev aldı. Duygulanan anne Ayşe Bülbül'ün ise, 'Devletimize bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ama ben Eren'ime yakın olmak için köyümdeki evimde kalacağım' dediği öğrenildi. Yeni evde, ailenin çocuklarının kalacağı öğrenildi.