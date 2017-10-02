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Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın Las Vegas'ta saldırıyı yaşadı

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Las Vegas'taki silahlı saldırı sırasında olay yerinde olduğunu açıkladı. Aydın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Nevzat Aydın, Las Vegas'taki saldırı sonrası Twitter üzerinden kendisine gelen 'reis bir sıkıntı yok inşallah' mesajını 'Henüz yok da devam ediyor' diyerek yanıtladı. Daha sonra gelen geçmiş olsun dileklerineyse 'sorun yok şu anlık' cevabını verdi. Aydın, "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kıl payı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. :( Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun." dedi.

 

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