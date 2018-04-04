Trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi

Erzincan'da geçen ay meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde martta gerçekleşen bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini, basın mensuplarıyla paylaştı.

Görüntülerde, Dört Yol Kavşağı'nda bir otomobilin ışık ihlali yapan yayaya çarpması, Ekşisu Kavşağı'nda otobüs ile ışık ihlali yapan bir kamyonetin çarpışması, Askerlik Şubesi Kavşağı'nda minibüs ile tankerin, PTT Kavşağı'nda ise bisiklet ile motosikletin çarpışması yer alıyor.

Kayıtlara, TEDAŞ Kavşağı'nda hafif ticari aracın motosiklete çarpması, Devlet Hastanesi Kavşağı'nda iki aracın çarpışması, SGK Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışmasının ardından bir otomobilin refüje çarpmasına ilişkin görüntüler yer aldı.

Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kavşakta geçiş üstünlüğü, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücü ve yayaları can, mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.