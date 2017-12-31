Trafik kazası geçiren arkadaşına yardıma giderken kaza geçirip canından oldu

Edinilen bilgiye göre Halil Avaner idaresindeki 01 ESR 95 plakalı otomobil Mehmetli beldesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı. Kazada araç sürücüsü Halil Avaner ve aynı araçta bulunan Burak Bozer ile Mustafa Çetinkaya yaralandı. Arkadaşlarının Mehmetli beldesinde kaza yaptığını duyan Ahmet Gökçek (20) yanına Müjdat Avaner’i de alarak kendi kullandığı 80 LL 421 plakalı otomobil ile kaza yerine doğru hareket etti. Ancak Mehmetli Beldesi Taşköprü köyü civarına gelince takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza da Ahmet Gökçek hayatını kaybederken yanında bulunan Müjdat Avaner yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.