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Traktör altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Bakırcılar köyünden Çukurgelik köyü arasında meydana geldi. Eflani'ye bağlı Bakırcılar köyünden Çukurgelik köyüne giden Mıstık Gülabi (62) idaresindeki traktör, yoldan çıkarak ağaçlık alana doğru devrildi.
 
Çevreden geçen vatandaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerinin çalışmaları sonucunda traktörün altından çıkarılan Mıstık ve yeğeni Ramazan Gülabi'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Mıstık ve Ramazan Gülabi'nin cansız bedenler, Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA
 

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