Traktör ve kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde pamuk çalığı yüklü traktör ve kamyonet ile çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücü Mehmet Takımda’nın (65) öldüğünü belirlerken, kazada yaralanan traktör sürücüsü Osman Takipdar (65) ve araçlarda bulunan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.