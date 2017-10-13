Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, 77 yaşındaki Nebi Bilgen, park halindeki traktörünü çalıştırıp geriye manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini yitirdi.Bilgen, yaklaşık 2 metrelik derinlikteki alana yuvarlanan traktörün altında kaldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Bilgen'in cenazesi, Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

ABD'den flaş İran açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA