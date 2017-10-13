Traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, 77 yaşındaki Nebi Bilgen, park halindeki traktörünü çalıştırıp geriye manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini yitirdi.Bilgen, yaklaşık 2 metrelik derinlikteki alana yuvarlanan traktörün altında kaldı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Bilgen'in cenazesi, Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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