Trakya için sağanak uyarısı
Trakya'daki sağanağın kuvvetlenerek öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.
- AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, bölgede devam eden sağanağın öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetleneceği öngörülüyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.