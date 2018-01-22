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Trakya için sağanak uyarısı

Trakya'daki sağanağın kuvvetlenerek öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, bölgede devam eden sağanağın öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetleneceği öngörülüyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

 

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