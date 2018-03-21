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Trakya'da hafta sonu kar bekleniyor

Bölgede görülen aralıklı sağanağın, hava sıcaklıklığının düşmesiyle cumartesi günü yüksek kesimlerde kara dönüşmesi öngörülüyor.

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Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak, hava sıcaklıklığının düşmesiyle cumartesi günü yüksek kesimlerde kara dönüşecek.

Yağış, Edirne ve Kırklareli kent merkezilerinde sağanak ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde pazar gününe kadar sürecek.

Hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde bu değer, cumartesi günü 3-7 dereceye düşecek.

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