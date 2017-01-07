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Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 yaralı

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, görevlinin uyarısına rağmen kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide girdiği belirtilen otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki İsmail Cankara, trenin otomobile çarpması sonucu yaralandı.

  • DHA
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Kaza, bugün saat 05.20'de, Üçeylül Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş- Basmane seferini yapan yolcu treni, iddiaya göre görevlinin uyarısına rağmen hemzemin geçide kontrolsüz giren 42 yaşındaki İsmail Cankara yönetimindeki 35 M 1630 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, 10 metre trenin önünde sürüklendi. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Cankara'yı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cankara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil raylardan çekiciyle kaldırıldı. Tren bir saat gecikmeli de olsa seferine devam etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
 

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