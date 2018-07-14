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Tren kazasında raydan çıkıp devrilen vagonlar kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında raydan çıkarak devrilen vagonlar, Devlet Demiryolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik dray ekibi tarafından kaldırıldı.

  • DHA
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Edirne Uzunköprü- İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treninin 5 vagonu, geçen pazar günü, Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Tren kazasında 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği mevkide, yeni rayların döşenmesinin ardından tren seferleri, yeniden yapılmaya başlandı.
 
Kazanın ardından rayların kenarlarına alınan devrilen vagonların kaldırılma çalışması bugün sona erdi. Devlet Demiryolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik dray ekibi, kazanın olduğu bölgede katener hattındaki (elektrikle çalışan lokomotiflerin elektrik almasını sağlayan, beton direkler üzerine tutturulan teller) elektrik akımını kesti. İş makineleriyle kaldırılan vagonlar, bölgeye demiryolu ile gönderilen vinçlerle önce Çorlu Tren İstasyonu'na, buradan da TIR'lara yüklenerek İzmit Makine ve Kimya Enstitüsü'ne gönderildi.

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