Tren kazasının en küçük kurbanı 5 aylık Beren toprağa verildi

Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada Balabanlı ve Çorlu istasyonları arasında yer alan Sarılar mevkiinde yağış nedeniyle menfezin çökmesi sonucu devrilen trende bulunan ve hayatını kaybeden 24 kişinin en küçüğü olan 5 aylık Beren Güvenç Kurtuluş, aynı kazada hayatlarını kaybeden annesi Derya Güvenç Kurtuluş (30) ve teyzesi Emel Güvenç Duman (36) ile birlikte Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yan yana defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Beren bebek, annesi Derya ve teyzesi Emel, Çorlu Merkez (Otogar) Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ergene’nin Vakıflar Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, Kurtuluş ve Duman ailesinin yakınları ile dost ve akrabaları katıldı.