Tren kazasının nedeni yağıştan dolayı menfez altı toprak kayması Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı, 5 vagon devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın yağış nedeniyle menfez altı toprak kayması kayması nedeniyle olduğu belirtildi.