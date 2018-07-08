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Tren kazasının nedeni yağıştan dolayı menfez altı toprak kayması

Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı, 5 vagon devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın yağış nedeniyle menfez altı toprak kayması kayması nedeniyle olduğu belirtildi.

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Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treni Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı, 5 vagon devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın yağış nedeniyle menfez altı toprak kayması kayması nedeniyle olduğu belirtildi.

 

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