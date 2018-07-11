Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tren kazasının yaşandığı hatta seferlere yeniden başlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 8 Temmuz'da meydana gelen ve 24 kişinin ölümüne yol açan tren kazasının ardından, demir yolunun bozulan bölümü tamir edilerek seferler yeniden başlatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza sonrası kopan ray ve bozulan traversler TCDD yol bakım ekiplerince tamir edildi. Dün tamamlanan tamir işlemi sonrası ilk sefer Halkalı'dan dün saat 21.40'ta yola çıkan Bosfor Ekspresi ile başlamıştı.

Tren kazasının yaşandığı yerde tedbiren yavaş geçirilen yolcu treni, yaklaşık 1 saat tehirli Edirne'ye ulaştı.

Bugün sabah saatlerinde aynı hattan İstanbul yönüne yük töreni geçiş yaptı. Kazanın yaşandığı ve tamir edilen bölgede yavaş seyreden tren, bir süre sonra normal hızına ulaştı.

Devrilen vagonların enkazının bölgeden kaldırılma çalışmalarıyla ilgili planlamaların devam ettiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan´dan ilk resmi ziyaret

Başkan Erdoğan´dan ilk resmi ziyaret

Başkan Erdoğan'a Kıbrıs'ta sevgi seli

Başkan Erdoğan'a Kıbrıs'ta sevgi seli

Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA