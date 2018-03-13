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Tren raylarına bağlanan 3 köpekten 2'si telef oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde raylara bağlanan 3 sokak köpeğinden 2'si üzerinden tren geçmesi sonucu telef oldu.

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Alınan bilgiye göre, Ilıcabaşı Mahallesi yakınlarında kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce demiryoluna 2'si yavru 3 sokak köpeği bağlandı.

Trenin geçmesi sonucu bağlı köpeklerden 2'si telef oldu.

Vatandaşların başka yerlerde de bağlı köpekler olduğunu ihbar etmesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi barınağında görevli ekipler tarafından tren durduruldu.

Bağlı diğer köpek ekipler tarafından kurtarılarak barınakta korumaya alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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