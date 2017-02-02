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Tren vagonuna çıkan çocuğu elektrik çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde, oyun oynamak için çıktığı yük treninin vagonunda yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Oktay Ballıcan ağır yaralandı.

  • DHA
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Olay, öğleden sonra Gölbaşı Garı'nda meydana geldi. Oktay Ballıcan, oyun oynamak amacıyla istasyonda park halinde bulunan bir yük treninin vagonuna çıktı.

Ballıcan, vagon üzerinde bir süre gezindikten sonra yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin fark ettiği Ballıcan, vagon üzerinden indirildikten sonra çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine götürüldü.

Acil serviste müdahale edilen ve vücudunda yanıklar oluştuğu belirtilen Ballıcan, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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