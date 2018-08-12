Trenin çarptığı otomobilden atlayarak kurtuldu
Elazığ’da treninin çarptığı otomobilden son anda atlayan sürücü yara almadan kurtuldu.
- AA
Kaza , Elazığ-Bingöl Karayolunun 25. kilometresinde Aşağı İçme köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem Yavuz idaresindeki otomobille gayri resmi hemzemin geçitten geçmeye çalıştı. Yavuz, bu sırada seyir halinde olan yük trenini fark ederek son anda araçtan atladı. Tren otomobile çarparak hurdaya çevirdi.
Son anda atlayarak kurtulan sürücü ise yara almadı.
Ucuz atlatılan kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı.
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