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Trol avcılığı denizleri tüketiyor

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Genel Başkanı Adnan Önürmen, trolle avlanma dolayısıyla balık türlerinin her geçen gün azaldığını bildirdi.

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Önürmen, yazılı açıklamasında, denizlerde balık neslinin tehlike altında bulunduğunu vurguladı.Trolle avlanmanın bir insanlık suçu, denizlerde "balık soykırımı" anlamına geldiğini öne süren Önürmen, şunları kaydetti: 

"Trol, Marmara Denizi'nde özellikle Bandırma, Kapıdağı, Çakıl, Şahinburgaz, Karşıyaka, Erdek, Marmara, Avşa, Tekirdağ, Karacabey Boğazı ve Gemlik Körfezi'nde su altı canlılarının yaşam alanlarını tahrip ediyor. Trol, balık üreme alanlarının yok olmasına ve çok ciddi ekonomik kayba yol açıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde trol nedeniyle balık türleri ve kapasitesi her geçen gün azalıyor. Trol geleceğimizi yok ediyor” dedi.

Önürmen, deniz canlılarının korunmasında vatandaşların da sorumluluğu bulunduğuna işaret ederek, gördükleri yasa dışı uygulamaları ilgili kurumlara bildirmelerini istedi.

 

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