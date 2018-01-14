TRT Belgesel Ödülleri katılımcılarını bekliyor

TRT’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 78 ülkeden toplam 677 film ile rekor katılımın olduğu ve bu yıl 10’uncusu 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek “Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri” için başvurular alınmaya başlandı. Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgese türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı yüksek nitelikli belgesel filmlerin Türkiye’de seyirciyle buluşmasını sağlamak, uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı bir zemin oluşturmanın hedeflendiği organizasyona, bu yıl rekor bir katılımın olması bekleniyor. Finale kalan filmler, geçen yıllarda olduğu gibi, halka açık ve ücretsiz gösterimlerle, yönetmenlerinin de katılımıyla 10-13 Mayıs 2018 tarihlerinde belgesel severlerle buluşacak.