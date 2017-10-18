TRT Genel Müdürü Eren: Küresel konuların analiz edilmesine ev sahipliği yapacak

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT World'ü ilk günden itibaren konumlandırırken, en önemli motivasyonumuz görülmeyenleri görecek, mikrofon uzatılmayanlara ses olacak bir vizyon oluşturmaktı. Amacımız kazananın değil; mazlumun, ezilenin, yani sesine kulak verilmeyenin sesini ekrana yansıtmaktı." dedi.

Eren, Conrad Hotel'de düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TRT World Forum'un açılışında konuştu.

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TRT'nin kurulduktan bu yana doğru, objektif ve dengeli haberciliğin merkezi olduğunu dile getiren Eren, bunu başarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Amacımız, kazananın değil ezilenin sesini ekrana yansıtmak"

Eren, TRT'nin son yıllarda Türkiye'nin gelişimiyle beraber etkisini de arttırdığını anlatarak, "Dünyanın iletişim, güven ve istikrar bunalımı yaşadığı ve haberciliğin bundan negatif etkilendiği bir dönemde TRT'nin İngilizce haber kanalı TRT World, uluslararası yayıncılık alanına girerek yeni bir soluk olmayı, haberciliğe yeni bir bakış açısı kazandırmayı vaat etmiştir. TRT World'ü ilk günden itibaren konumlandırırken, en önemli motivasyonumuz görülmeyenleri görecek, mikrofon uzatılmayanlara ses olacak bir vizyon oluşturmaktı. Amacımız kazananın değil; mazlumun, ezilenin, yani sesine kulak verilmeyenin sesini ekrana yansıtmaktı." diye konuştu.

TRT World'de gerçeğe ulaşmaktan korkmayan gazetecilerle yola çıktıklarına vurgu yapan Eren, gerçekleri dünyaya korkmadan ulaştıracak gazetecilerle kanalın kurulduğunu kaydetti.

Eren, gerçeğin keşfedilmesi için TRT World'ün önemli bir platform olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kanalın lansmanını geçen yıl kasım ayında gerçekleştirmiştik. Yani henüz bir yaşında bile değiliz TRT World olarak. Ancak bu kısa zaman zarfında ses getiren, dünya kamuoyunca bilinen haberlerimiz ve yayınlarımız oldu. Görmezden gelinen gerçeklerin yaşandığı coğrafyada fark edildi ve benimsendi. Daha yolun başındayız. Mesafeyi hızla kapatmak için çok çalışan ve iddialı bir kanalız."

"Forum uluslararası tartışma platformu olacak"

Forumun uluslararası tartışma platformu olacağını ifade eden Eren, "Hakim sesler ile kısık sesleri bir araya getireceğiz. TRT World'ün tüm sene boyunca tartıştığı ve ekranına taşıdığı bu meseleler, her yıl bu forumda masaya yatırılacak. Farklı fikirler bu platformda bir araya gelecek. TRT World'ün insanı merkeze koyan haber anlayışı bu foruma da rengini vermiştir.

İnsani krizler, forumda tartışacağımız meselelerin merkezinde yer alacaktır. Burada buluşmamıza zemin hazırlayan da işte bu inançtır. İnsandan ve vicdandan yana derdi, fikri ve söyleyecek sözü olanlar, akıp gitmekte olan tarihe yön verecek dokunuşlar yapabilirler. İşte bu nedenle forumun ilk yıl ana temasını 'Belirsizlik Çağında Değişime İlham Olmak" olarak berledik. TRT World Forum, her fikre ve her yaklaşıma açık, vicdanlı ve özgür bir platform olarak dünyadaki tartışmaların kısır bir çerçeveye hapsolduğu bu ortamda küresel konuların derinlemesine analiz edilmesine ev sahipliği yapacaktır. Forum boyunca farklı alanlarda uzmanlaşmış katılımcılarımızla beraber meselelere çözüm ve insan odaklı yaklaşılacağını ve yaklaşılabileceğini hep beraber göreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Eren, forumun açılışında Başbakan Binali Yıldırım'ın, kapanışında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarının olacağını belirterek, dünyanın farklı coğrafyalarından misafirleri bulunduğunu kaydetti.

Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'nin ülkesindeki terör saldırısı nedeniyle foruma katılamayacağını aktaran Eren, Somali halkına başsağlığı diledi.