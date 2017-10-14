TRT Genel Müdürü Eren: TRTWORLD FORUM, siyaset ve medyanın 'Davos'u olacak

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 18-19 Ekim'de düzenlenecek TRTWORLD FORUM'a ilişkin, "Forum, siyaset ve medyanın Davos'u olacak. Fakat biz dünyada siyasal meselelerin çözüm ve insan odaklı bakış açısıyla tartışıldığı, çıkar merkezli olmayan ve fikir üreten bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu Forum Türkiye'nin dünya sorunlarına çözüm fikirleri üretme misyonuna katkıda bulunacak ve vereceği mesajlar dünya kamuoyu tarafından takip edilecek." dedi.

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AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Eren, TRTWORLD FORUM'un önemi ve hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu.

TRTWORLD'ün Türkiye'nin dünyaya anlatılmasında önemli bir araç olduğunu dile getiren Eren, "Sadece Türkiye'yi değil, Türkiye'nin dünyaya bakışını anlatan bir kanal. Bunun yanında TRT Arapça da TRTWORLD gibi etkili bir kanal olacak. Revizyona gittik, önümüzdeki aylarda relansmanını yapacağız. TRT Kurdi, TRT Avaz gibi yurt dışına yayın yapan kanallarımız da var malum. Burada yaptığımız tüm içeriklerle Türkiye'nin uluslararası pozisyonunu kuvvetlendirmeye ve Türk insanını yayınlarımızla doğru temsil etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Eren bu misyon ve çalışmalar kapsamında TRTWORLD FORUM'u düzenleyeceklerini ifade ederek, kanalın ilk yılını henüz tamamlamışken gelenekselleşecek çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Forumun onur konuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan

TRT World Araştırma ve Vizyon Direktörü Pınar Kandemir ve ekibinin önemli bir çalışmaya imza attıklarına vurgu yapan Eren, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız üzerinde uzun zamandır çalışıyorlar. TRTWORLD FORUM ile uluslararası bir tartışma platformu oluşturmaya çalışıyoruz. Farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerle küresel ve yerel tartışmalarda bir çeşitlilik oluşturmayı düşünüyoruz. Burada küresel konular derinlemesine analiz edilecek. Çünkü dünyadaki tartışmalar da kısır çerçevelere hapsedilmiş durumda. TRTWORLD’un 'insanı’ merkeze koyan' perspektifini desteklemek, uluslararası platformda konuşulmayanları gündeme taşımak ve medyanın sorumluluğuna odaklanmak için bu çalışmayı gerçekleştirdik. İlki bu yıl düzenlenecek forumun konusu 'Belirsizlik Çağında Değişime İlham Olmak'. Dünya çok kutuplu bir düzene doğru gidiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Dünya beşten büyüktür'e doğru giden bir yapıya doğru evrildi. Bununla beraber bir belirsizlik çağı oluştu. Ne olacağını bilemiyoruz. Amerika, Rusya, Çin, Hindistan ayrı güçler. Türkiye, Almanya ve Avrupa... Çeşitli güç odakları var. Bu ana temayla forumu düzenliyoruz."

Eren, foruma alanında uzman, akademisyen, siyasetçi, gazeteci, sivil toplum ve düşünce kuruluşu mensupları olmak üzere yurt dışından ve yurt içinden yaklaşık 400 profesyonelin katılacağı bilgisini vererek, "Amacımız küresel sorunlara Türkiye'nin baktığı perspektifi de dahil ederek geniş bir açıyla bu sorunları tartışmak, mümkünse bunları çözüm üretip aksiyon almaya öncülük edecek bir hale getirmek." dedi.

Forumun onur konuğunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirten Eren, Başbakan Binali Yıldırım'ın da forumun açılışına katılacağını kaydetti.

Önemli konuklar forumda konuşacak

Konuşmacılar arasında önemli isimlerin yer aldığını aktaran Eren, "Foruma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre, Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel, aktivist ve yazar olan Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero gibi önemli katılımcı ve konuşmacılarımız olacak." dedi.

Eren, Türkiye ve dünyada çok önemli kişilerin forumda yer alacağına vurgu yaparak, forumun ilk gününde "Küresel Gündemi Yeniden Tanımlamak; Eski Güçler ve Yeni Oyuncular", "Ortadoğu’da Yeni Trendler ve Yaklaşan Tehlikeler", "Sorumlu Habercilik: Medya Etiği ve Savaş Suçlarını Haberleştirmek" başlıklarında, ikinci gününde ise "İnsani Yardımı Yeniden Yorumlamak", "Korkudan Medet Ummak; Yabancı Düşmanlığı ve İslam Karşıtlığının Siyasallaşması", "Sosyal Medya Fenomenleri ve Toplumun Söylemini Değiştirmedeki Rolleri" başlıklarında oturumların gerçekleştirileceğini kaydetti.

Forumu geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Eren, "Forum, siyaset ve medyanın 'Davos'u olacak. Fakat biz dünyada siyasal meselelerin çözüm ve insan odaklı bakış açısıyla tartışıldığı, çıkar merkezli olmayan ve fikir üreten bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu Forum Türkiye’nin dünya sorunlarına çözüm fikirleri üretme misyonuna katkıda bulunacak ve vereceği mesajlar dünya kamuoyu tarafından takip edilecek. Acılar arasında ayrım yapmamak, meselelere çözüm ve insan odaklı bakmak bizim özelliğimiz. Türk toplumunun bakış açısını kamu yayıncısı olarak organizasyonumuza olduğu gibi yansıtıyoruz." değerlendirmesini yaptı.