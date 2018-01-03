TRT haber editörü Keskiner son yolculuğuna uğurlandı
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TRT haber editörü Selami Keskiner'in cenazesi, Amasya'da defnedildi
- AA
İstanbul'da 46 yaşında hayatını kaybeden TRT'nin haber editörü Selami Keskiner'in cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.
Ziyaret Beldesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Keskiner'in ailesi taziyeleri kabul etti.
Keskiner'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ziyaret Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Keskiner'in ailesinin yanı sıra Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
İstanbul'da dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle Başkent Hastanesine kaldırılan Selami Keskiner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Keskiner'in öz geçmişi
Selami Keskiner 1972 yılında Amasya'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Keskiner, Kanal 7'de istihbarat şefliği, Kanal 24'te editörlük görevinde bulundu.
Yaklaşık 4 yıldır TRT İstanbul Bölge Müdürlüğünde haber editörlüğü görevini sürdüren Keskiner, evli ve 2 çocuk babasıydı.
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