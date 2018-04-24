TRT Harbiye binası ve Taksim Meydanı işgal davasında mütalaa açıklandı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 131 sanığın yargılandığı davada, 64 sanığın anayasayı 'ihlal suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.