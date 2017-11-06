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TRT sunucusu Derya Kaya, hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, TRT'nin sevilen program yapımcısı ve sunucusu Derya Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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TRT radyo ve televizyonlarında uzun yıllardır program yapımcılığı ve sunuculuğu yapan ünlü spiker Derya Kaya vefat etti. Kaya’nın vefat ettiğini ünlü sanatçı Onur Akay Instagram adresinden duyurdu. Derya Kaya, ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Cimşit mezarlığında toprağa verilecek.
 
Spikerin ölüm sebebini de yazan Akay, “TRT’nin önde gelen sunucularından Derya Kaya’yı, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Onu, kahkahaları ve muhteşem Türkçesi ile hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

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